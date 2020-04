PREVISIONI METEO domani 26 aprile, nubi in aumento sull’Italia e qualche pioggia

La situazione sinottica sull’Europa

Vasta area di alta pressione sull’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa la quale interessa anche la nostra penisola. Centro di bassa pressione sul nord-africa con valori di pressione al suolo fino a 1005 hPa in grado di influenzare il tempo sulle regioni più meridionali d’Italia. Aria fredda scorre lungo il bordo orientale dell’anticiclone fino a raggiungere l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 26 Aprile 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi irregolari su tutti i settori con deboli piogge sulle Alpi, asciutto altrove. Al pomerriggio persiste nuvolosità irregolare ovunque con locali piogge o temporali sulle Alpi e Prealpi. In serata possibilità di piogge sulle Alpi e alte pianure, asciutto altrove. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare lungo le coste tirreniche ma senza precipitazioni associate, sole altrove. Al pomeriggio possibilità di locali acquazzoni in Appennino, tempo sosanzialmente stabile e asciutto altrove. In serata poche nubi e tempo stabile ovunque. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.