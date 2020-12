PREVISIONI METEO domani 26 Dicembre 2020: vortice freddo in ITALIA con piogge e neve a bassa quota

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi su tutti i settori con piogge e acquazzoni, localmente anche intensi. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sulla Sardegna. In serata maltempo che insiste specie sui settori Peninsulari con neve a quote via via più basse. Neve fin verso i 600-700 metri di quota in Appennino.Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.