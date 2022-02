PREVISIONI METEO domani 26 febbraio: freddo e neve a bassa quota in ITALIA, ecco dove

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Vasto campo di alta pressione che si estende dall’oceano Atlantico fin sull’Europa centro-occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Profonda struttura depressionaria posizionata tra l’Islanda e la Groenlandia con valori minimi di pressione al suolo fino a 950 hPa. Saccatura depressionaria con aria fredda che si muove tra Europa orientale e Balcani interessando anche l’Italia dove porterà maltempo di stampo invernale.

Previsioni meteo per domani, 26 febbraio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi; deboli precipitazioni solo in Emilia Romagna con neve a quote collinari e Alpi centro-orientali con neve a quote basse. Al pomeriggio residui fenomeni in Romagna e sereno altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino fino a quote collinari, più asciutto su Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio maltempo ancora su Abruzzo, Marche e Basso Lazio, asciutto altrove e ampi spazi di sereno in Toscana. In serata ancora fenomeni sulle regioni adriatiche con neve oltre i 300-500 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sparse su Molise, Campania e Puglia settentrionale con neve oltre i 600-800 metri, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno in sardegna. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alle altre regioni peninsulari e Sicilia settentrionale. In serata maltempo diffuso specie sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali anche di forte intensità. Neve fin verso i 500-900 metri. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati in rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.

