PREVISIONI METEO domani 26 luglio: insistono TEMPORALI al nord-ITALIA, caldo OPPRIMENTE al meridione

Situazione sinottica europea

Un centro di bassa pressione situato tra Francia e Gran Bretagna erode il bordo superiore dell’area di alta pressione che abbraccia l’italia, presentando un minimo di bassa pressione intorno ai 1005 hPa. Questo determina il transito di correnti instabili al meridione, ed il richiamo di venti meridionali al centro-sud Italiano. Si erge sull’oceano Atlantico un promontorio d’alta pressione Azzorriana, con massimi di pressione intorno ai 1025 hPa. Un altro centro di bassa pressione si trova tra Groenlandia e Islanda, raggiungendo nel suo centro un minimo di 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 luglio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Alpi, Liguria e localmente sulla Pianura Padana più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi anche di forte intensità, più asciutto sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi; maltempo anche nelle ore notturne. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, con locali piogge tra Toscana, Lazio e Umbria. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse sulle regioni centrali. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.