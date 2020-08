PREVISIONI METEO domani 27 agosto: Instabilità in aumento al nord ITALIA con qualche temporale, tutto sole altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone di natura afro-azzorriana dall’oceano Atlantico verso il Mediterraneo e l’Europa meridionale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Flusso di correnti umide e instabili con diversi minimi di bassa pressione al suolo fino a 990 hPa in azione sull’Europa centro-settentrionale. Bel tempo in gran parte dell’ Italia e temperature in ulteriore aumento.

Previsioni meteo per domani, 27 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi in transito sui settori di pianura alternate a schiarite, locali piogge possibili anche a carattere temporalesco sulle pianure a confine tra Veneto, Lombardia e Romagna. Al pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità su tutte le regioni, possibili acquazzoni sulle Alpi orientali. In serata possibilità di qualche temporale a ridosso dei rilievi di Veneto e Friuli, stabile altrove ma con tendenza ad un generale peggioramento. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati da nord ovest. Mari mossi o poco mossi.

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni salvo locali nubi sull’alta Toscana. Al pomeriggio nubi in aumento sui rilievi appenninici ma senza fenomeni associati, bel tempo altrove. In serata poche variazioni di rilievo con prevalenza di schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o sostenuti dai quadranti nord occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.