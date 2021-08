PREVISIONI METEO domani 27 agosto: piogge e temporali in arrivo in ITALIA e temperature in diminuzione

Situazione sinottica europea

L’anticiclone delle Azzorre continua ad essere elevato sull’Atlantico settentrionale centrato tra le Isole Britanniche e l’Islanda con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa e collegato a nord con un altro anticiclone posizionato ad ovest della Scandinavia. Una goccia fredda si è isolata da una saccatura in estensione dalla Groenlandia ed ha raggiunto l’Oceano Atlantico nei pressi delle Isole Azzorre con valori minimi di pressione al suolo di circa 1010 hPa. Una vasta area depressionaria si è portata sull’Europa centro-orientale provenendo dalla Scandinavia ed inizierà ad interessare anche la Penisola Italiana.

Previsioni meteo per domani, 27 agosto

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge diffuse su Pianura Padana, Appennino settentrionale e Liguria, maggiori spazi di sereno sull’arco alpino. Al pomeriggio temporali sull’arco alpino e piogge su Pianura Padana e Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge e temporali su Alpi, Appennino e Pianura Padana, asciutto sugli altri settori. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto.

Previsioni meteo per domani, 27 agosto

Al Centro: Al mattino nubi sparse su tutte le regioni, con piogge isolate su Umbria, Marche e Lazio, asciutto altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità sparsa su tutte le regioni con piogge e temporali sulle Marche e nelle zone interne del Centro. In serata residue piogge su Marche e Umbria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.