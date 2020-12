PREVISIONI METEO domani 27 Dicembre 2020: giornata invernale con nevicate fino a quote basse in gran parte dell’ITALIA

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione sull’Italia con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa, maltempo invernale con neve a bassa quota. Anticiclone delle Azzorre posizionato poco a nord delle omonime Isole con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa. Circolazione di bassa pressione con un minimo al suolo profondo 965 hPa nei pressi dell’Islanda e in procinto di raggiungere l’Europa centro-occidentale dove nelle prossime ore avremo severe condizioni di maltempo invernale.

Previsioni meteo per domani, 27 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino nuvole irregolari al nord-ovest ed in Romagna con residue precipitazioni, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio nubi in aumento e precipitazioni al nord-ovest. In serata neve in arrivo al nord-ovest con fenomeni attesi fino a quote pianeggianti. Temperature minime e massime in calo. Venti da deboli a forti dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 Dicembre: Centro