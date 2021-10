PREVISIONI METEO domani 27 ottobre: tempo in miglioramento in ITALIA ma insistono ancora fenomeni al Sud

Situazione sinottica europea

Vasto e profondo vortice depressionario sull’Atlantico con un minimo di pressione al suolo intorno a 965 hPa a sud-ovest dell’Islanda. Anticiclone delle Azzorre che dalle omonime Isole prova ad estendersi verso l’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Campo di alta pressione anche sull’Europa orientale con massimi fino a 1025 hPa sull’Ucraina. Mediterraneo sede di un piccolo vortice ciclonico poco a sud della Sicilia che dispensa maltempo all’estremo Sud.

Previsioni meteo per domani, 27 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura in arrivo in Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti sull’Appennino abruzzese. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura in transito. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.