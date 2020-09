PREVISIONI METEO domani 27 settembre: giornata di maltempo con temporali e nubifragi, ecco dove

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione depressionaria tra Europa centro-orientale e Mediterraneo con un minimo di bassa pressione sul Mar Tirreno che porterà un’intensa fase di maltempo in Italia dove non mancheranno temporali e nubifragi. Anticiclone delle Azzorre presente sul basso Atlantico con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa in prossimità delle omonime Isole. Anticiclone anche tra Scandinavia e Russia con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Profonda e vasta circolazione depressionaria presente invece tra Groenlandia e Islanda con valori di pressione al suolo intorno a 1000 hPa e aria piuttosto fredda in quota.

Previsioni meteo per domani, 27 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse su Liguria e coste adriatiche, asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile sull’Emilia-Romagna e coste adriatiche con piogge e locali temporali, variabilità asciutta altrove. In serata ancora maltempo su Romagna e coste adriatiche, nubi sparse e schiarite altrove. Neve sui rilievi oltre i 1200-1600 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o sostenuti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino maltempo diffuso specie sulle regioni tirreniche con piogge via via più intense, variabilità asciutta lungo l’Adriatico. Al pomeriggio molte nubi diffuse su tutte le regioni con maltempo intenso, piogge associate anche a carattere temporalesco. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi. Neve in Appennino a quote medio-alte. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.