PREVISIONI METEO domani 28 agosto: BURRASCA di FINE ESTATE in arrivo con PIOGGE, TEMPORALI e CALO TERMICO

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre situato a ridosso delle isole Britanniche con massimi fino a 1030 hPa. Una vasta depressione si trova tra la Scandinavia e gli stati dell’Europa orientale e lambisce l’Italia. Un’altra goccia fredda si trova nel cuore dell’oceano Atlantico nei pressi delle Isole Azzorre con valori minimi di pressione al suolo di circa 1010 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 agosto

Al Nord: Maltempo al mattino con piogge specie su regioni del nord-est con molte nubi associate, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attesi temporali sull’arco Alpino, più asciutto con ancora molte nubi sulla Pianura Padana. In serata residue piogge su Lombardia, Trentino e Friuli; sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino precipitazioni sparse, con possibili nubifragi tra Umbria e Marche. Al pomeriggio nessuna variazione, con fenomeni intensi sull’Appennino Abruzzese. Tempo più asciutto in serata con residua instabilità in Abruzzo; assenza prevalente di nuvolosità sulle restanti zone. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.