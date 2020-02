PREVISIONI METEO domani 28 febbraio 2020: migliora il tempo in giornata su tutta Italia, residue piogge al mattino al sud

La situazione sinottica sull’Europa

Una perturbazione proveniente da Ovest determinerà un peggioramento meteo sulla nostra penisola entro la giornata di oggi con nubi in aumento e piogge o nevicate in arrivo. L’anticiclone delle Azzorre resta confinato nella sua sede originaria con valori di pressione prossimi i 1035 hPa, lasciando così spazio all’ingresso di correnti fredde e instabili di origine polare.

Previsioni meteo per domani, 28 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque, residue nevicate sull’Alto Adige. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite alternate a innocue nubi in transito. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con locali nubi sparse o foschie nelle zone interne. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.