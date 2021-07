PREVISIONI METEO domani 28 luglio: flusso instabile lambisce l’ITALIA portando locali temporali, ancora CALDO intenso

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria sull’Oceano Atlantico con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa sulle Isole Britanniche. Il flusso instabile ad essa collegato lambisce anche l’Italia portando acquazzoni e temporali sulle regioni del Nord e aria calda africana al Sud dove è presente un campo di alta pressione sub-tropicale con valori di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Robusto anticiclone delle Azzorre sul basso Atlantico, con massimi di pressione intorno ai 1025 hPa sulle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 28 luglio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto su Romagna, Friuli e Veneto con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, più asciutto sull’Emilia Romagna. In serata schiarite in arrivo ma con residue piogge sui settori alpini e alte pianure. Temperature minime stabili o in diminuzione e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con nubi in transito e cieli poco nuvolosi. Migliora in serata con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.