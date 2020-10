PREVISIONI METEO domani 28 Ottobre: residui disturbi al sud, per il resto d’ITALIA sole prevalente e temperature in aumento

La situazione sinottica sull’Europa

Robusto anticiclone tra Russia, Ucraina e Turchia con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Vasta perturbazione in Europa centro-occidentale con un profondo centro di bassa pressione con valori fino a 945 hPa sul nord-Atlantico. Condizioni meteo instabili in Italia meridionale, miglioramento al centro e al nord. Campo di alta pressione attivo sull’Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa nei pressi delle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 28 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare ma senza fenomeni di rilievo associati, schiarite più ampie in Emilia Romagna. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con ampie schiarite alternate a locali addensamenti. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampi spazi di sereno. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, sole nel Lazio. In serata ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.