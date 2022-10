Previsioni meteo domani 28 ottobre: tanto sole in Italia grazie all’alta pressione, possibili foschie

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda circolazione depressionaria presente in Atlantico con diversi minimi di pressione al suolo intorno a 990 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Promontorio anticiclonico di matrice africana in rinforzo sul Mediterraneo ed in estensione su gran parte dell’Europa centro-orientale, valori massimi al suolo intorno ai 1025 hPa sui settori centro-orientali del continente. Questo porta tempo stabile ma soprattutto clima mite sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 28 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con foschie o banchi di nebbia su coste e pianure. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulla sulla Puglia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

