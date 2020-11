PREVISIONI METEO domani 29 Novembre 2020: insiste il maltempo su alcune regioni, ecco dove

La situazione sinottica sull’Europa

Vortice depressionario in transito sulla Sicilia con valori al suolo fino a 1005 hPa porta tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali. Un nucleo d’aria molto fredda è presente invece sull’Europa orientale dove porta nevicate fino a quote molto basse. Altro vortice di bassa pressione tra Penisola Iberica e Isole Azzorre con valori al suolo intorno a 1000 hPa. Anticiclone presente poco più ad ovest delle Isole Azzorre con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con un vortice di bassa pressione sull’Islanda intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 29 Novembre: Nord

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli precipitazioni solo sull’Emilia Romagna, ampi spazi di sereno su Alpi e Liguria. Al pomeriggio nubi irregolari in pianura ma con tempo stabile, più sole sulle Alpi. In serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli parzialmente nuvolosi, nubi basse in Val Padana. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 Novembre: Centro

Al Centro: Al mattino piogge sparse fra Marche e Abruzzo, altrove cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora molte nuvole con fenomeni sparsi lungo il versante Adriatico e localmente intensi sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sull’Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Deboli nevicate in Appennino dai 1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.