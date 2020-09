PREVISIONI METEO domani 29 settembre: generale miglioramento in ITALIA con sole e temperature in aumento

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione depressionaria di natura nord-Atlantica sempre attiva tra la penisola italiana e la penisola balcanica con valori di pressione al suolo fino a 1005 hPa. Anticiclone delle Azzorre presente sull’oceano Atlantico con valori di pressione al suolo intorno a 1030 hPa e in fase di espansione sull’Europa occidentale. Anticiclone anche sulla Russia con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa. Profonda e vasta circolazione depressionaria tra Groenlandia e Islanda con valori di pressione al suolo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 29 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento sulle regioni di Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite altrove. In serata cieli irregolarmente nuvolosi ovunque ma sempre in un contesto di tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con bel tempo ovunque e cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata generale aumento della nuvolosità da ovest verso est ma sempre con prevalente stabilità atmosferica. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.