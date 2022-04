PREVISIONI METEO domani 3 aprile: ancora INSTABILITA’ con NEVE in APPENNINO al centro-sud

Situazione sinottica europea

Saccatura depressionaria in estensione dal nord Europa verso l’Italia e la penisola Iberica, con nocciolo d’aria fredda in allontanamento verso l’est Europa. Questa alimenta un’area depressionaria nei pressi del mar Adriatico. Un promontorio d’alta pressione si estende dall’atlantico raggiungendo massimi fino a 1030 hPa ad ovest della Gran Bretagna.

Previsioni meteo per domani, 3 aprile

Al Nord: Al mattino molte nubi con deboli precipitazioni lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio attese piogge anche su Liguria e Piemonte, ma senza fenomeni di rilievo; instabilità con neve su Alpi e Appennino settentrionale. In serata insiste la nuvolosità con residue precipitazioni sui rilievi dai 900 metri. Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 aprile

Al Centro: Al mattino aperture sulle regioni Tirreniche, variabile altrove ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio attesa instabilità su tutti i settori con neve dai 1000 metri circa. In serata residue precipitazioni tra Toscana e Umbria con tempo in graduale miglioramento. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.