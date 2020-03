PREVISIONI METEO domani 3 marzo 2020: giornata invernale in Italia con piogge e neve in montagna

La situazione sinottica sull’Europa

L’anticiclone con valori massimi al suolo che raggiungono i 1030 hPa non interessa la nostra Penisola lasciando così spazio all’ingresso di correnti fredde e instabili di origine polare. La quota neve nella giornata di oggi tenderà a subire un generale calo sull’Italia, mentre in Europa la colonnina di mercurio si è già abbassata repentinamente.

Previsioni meteo per domani, 3 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord Est e sull’Emilia-Romagna con piogge e neve sui settori alpini e appenninici. Al pomeriggio persistono precipitazioni sparse su Triveneto e Romagna, più asciutto altrove ma con nubi in aumento da ovest. In serata intenso peggioramento sull’Emilia-Romagna e bassa Lombardia con piogge diffuse, clima in generale più asciutto altrove.Neve inizialmente oltre i 1000-1100 metri, in calo fin verso i 6-800 nella serata. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sulla Toscana con piogge, clima più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche a Umbria e Lazio con deboli nevicate sui rilievi appenninici. In serata generale miglioramento ovunque salvo locali piogge sulle Marche. Neve oltre i 900-1100 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o sostenuti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.