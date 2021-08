PREVISIONI METEO domani 30 agosto: ancora clima fresco in ITALIA e con temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea

Vasto campo di alta pressione posizionato tra Islanda e Isole Britanniche con massimi fino a 1030 hPa. Circolazione depressionaria con aria fredda in quota che si trova sull’Europa centro-orientale e continua a far affluire aria più fresca sulla Penisola Italiana. Un’altra goccia fredda si trova nel cuore dell’oceano Atlantico poco a nord delle Isole Azzorre con valori minimi di pressione al suolo di circa 1010 hPa.

Previsioni meteo per domani, 30 agosto

Al Nord: Al mattino nuvolosità variabile su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumenti con locali temporali sulle Alpi, Appennino settentrionale e sul Friuli, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora piogge su Alpi e regioni di Nord-Est, asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro:

Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali addensamenti sui rilievi, invariato altrove. In serata cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.