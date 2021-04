PREVISIONI METEO domani 30 aprile 2021: migliora in gran parte dell’ITALIA, temperature in aumento

Circolazione di bassa pressione attiva sull’Europa con un minimo al suolo in Germania con valori fino a 1005 hPa. Correnti instabili raggiungono anche l’Italia centro-settentrionale con piogge anche intense. Vasto anticiclone dall’oceano Atlantico fino alla Groenlandia e l’Islanda con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Campo di alta pressione anche sulla Russia con valori al suolo fino a 1020 hPa.

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi e tempo stabile. Al pomeriggio ancora nubi irregolari in transito ma con tempo asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nubi in aumento e deboli piogge in arrivo solo in Toscana. Temperature minime stazionarie o in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.