PREVISIONI METEO domani 30 Dicembre 2020: piogge, temporali e neve in ITALIA, vediamo dove

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta e profonda circolazione depressionaria si posiziona sull’Europa centro-occidentale con un minimo al suolo di 995 hPa tra Danimarca e Mare del Nord. Questa porta maltempo invernale su molte zone del vecchio continente con neve a quote medio-basse anche in Italia. Anticiclone che si estende invece sull’Atlantico meridionale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa in corrispondenza delle Isole Azzorre. Altro importante campo di alta pressione presente sulla Russia con valori massimi fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 30 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse su Liguria orientale, Emilia Romagna e Friuli. Al pomeriggio ancora fenomeni su Liguria orientale ed Emilia Romagna, nuvoloso ma asciutto altrove. In serata deboli piogge sulla Romagna, con neve a quote collinari sull’Appennino settentrionale, nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 Dicembre: Centro