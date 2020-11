PREVISIONI METEO domani 30 Novembre 2020: residuo maltempo al SUD, migliora altrove; ecco dove

La situazione sinottica sull’Europa

Vortice di bassa pressione presente fra Tunisia e Sicilia, con valori al suolo fino a 1005 hPa che apporta maltempo sui settori meridionali e sulle regioni peninsulari Adriatiche. Nocciolo d’aria fredda presente sull’Europa orientale con maltempo di stampo invernale. Un’altra perturbazione è presente a largo delle coste Portoghesi, con minimo di pressione a 997 hPa. L’alta pressione si trova sui settori più settentrionali dell’Europa, con massimi pressori tra Gran Bretagna e Scandinavia con valori fino a 1025-1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 30 Novembre: Nord

Al Nord: Al mattino nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e sulle coste dell’Adriatico, maggiori schiarite sui rilievi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno al nord-est, variabilità asciutta altrove. In serata ancora tempo stabile, ad eccezione di locali pioviggini sulla Liguria di Ponente. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 Novembre: Centro

Al Centro: Al mattino nubi sparse sul versante adriatico ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e ampie schiarite. In serata nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.