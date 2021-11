PREVISIONI METEO domani 30 novembre: ultimi fenomeni al Sud ITALIA, temporaneo miglioramento altrove

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre che si posiziona sull’Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Lo stesso prova anche ad espandersi verso l’Europa occidentale dove porta tempo più asciutto ma non per molto. Vasta e profonda circolazione depressionaria che si estende tra Scandinavia ed Europa orientale con una serie di minimi al suolo profondi fino a 970 hPa.

Previsioni meteo per domani, 30 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, locali nevicate sulle Alpi orientali. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche addensamento alto in transito su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ovunque. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.