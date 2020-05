PREVISIONI METEO domani 31 Maggio 2020: tempo instabile al nord-est Italia e regioni peninsulari

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto anticiclone sull’Europa settentrionale con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa in Scandinavia. Correnti più fresche e instabili associate ad una vasta area di bassa pressione con valori minimi di pressione al suolo intorno a 1005 hPa sull’Europa orientale e temporali diffusi. Italia sotto l’influenza delle correnti instabili e con esse piogge o temporali diffusi.

Previsioni meteo per domani, 31 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi con deboli piogge sul nord-est ed Emilia Romagna, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio locale instabilità lungo i rilievi appenninici, ampie schiarite altrove. In serata tempo generalmente più asciutto su tutti i settori con alternanza tra nubi e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa su tutte le regioni con tempo stabile. Al pomeriggio instabilità in aumento su Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio con piogge o temporali, più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento con variabilità in prevalenza asciutta. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.