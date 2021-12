PREVISIONI METEO domani 4 dicembre: tempo in peggioramento in ITALIA con piogge, temporali e neve

Situazione sinottica europea

Alta pressione delle Azzorre che prova ad estendersi dalla sua sede naturale verso Islanda e Groenlandia. Lo stesso presenta massimi al suolo intorno a 1035 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Vasto e profondo vortice depressionario in discesa verso l’Europa centro-occidentale con un minimo al suolo intorno a 990 hPa sul Mare del Nord. Saccatura depressionaria che si allunga sulla Penisola Balcanica portando tempo instabile.

Previsioni meteo per domani, 4 dicembre

Al Nord: Al mattino cieli poco nuvolosi su tutte le regioni, maggiore nuvolosità con deboli fenomeni solo su Alpi occidentali e Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli nuvolosi ovunque, piogge intense e temporali sulla Liguria di levante e fenomeni deboli su Appennino e Alpi occidentali. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi specie al Nord-Est, più asciutto al Nord-Ovest. Neve in calo nel corso della giornata fino a quote molto basse. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 4 dicembre

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, deboli piogge sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio piogge intense in arrivo sulla Toscana, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, più asciutto sulle regioni adriatiche. Neve a quote medio-alte. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.