PREVISIONI METEO domani 4 luglio: in arrivo una PERTURBAZIONE al NORD, con PIOGGE e TEMPORALI

Situazione sinottica europea

Un’area di bassa pressione si estende dall’oceano Atlantico lungo i paralleli, raggiungendo le isole Britanniche; quest’ultima determinerà il peggioramento della giornata di domani, che sarà dato da un’ondulazione del campo di alta pressione attualmente presente sul nostro territorio. L’anticiclone si spinge fin verso il territorio scandinavo con massimi di 1020 hPa. Infine un’altra area depressionaria si trova sui paesi Balcani determinando instabilità e maltempo.

Previsioni meteo per domani, 4 luglio

Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa con piogge sui rilievi e tempo più asciutto in pianura. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori con molte nubi associate, più asciutto sulla laguna Veneta. In serata piogge e temporali specie sulle regioni nord-orientali. Fenomeni in graduale esaurimento nella notte. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto e cieli velati o irregolarmente nuvolosi. In serata tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali piogge tra Umbria e Marche. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.