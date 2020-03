PREVISIONI METEO domani 4 marzo 2020: tempo instabile al centro-sud Italia con piogge e nevicate in montagna

La situazione sinottica sull’Europa

L’anticiclone con valori massimi al suolo che raggiungono i 1030 hPa staziona in prossimità delle isole delle Azzorre e non interessa la nostra Penisola lasciando così spazio all’ingresso di correnti fredde e instabili di origine nord-atlantica. Una serie di basse pressioni con valori minimi al suolo fino a 980 hPa investono l’Europa e in parte anche l’Italia.

Previsioni meteo per domani, 4 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulla Romagna e Veneto con piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio residue piogge in Emilia Romagna, bel tempo altrove. In serata miglioramento ovunque con precipitazioni assenti. Quota neve oltre 700 metri. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge eccetto lungo le coste tirreniche con tempo asciutto e qualche schiarita. Al pomeriggio maltempo con piogge diffuse su Marche, Umbria e Abruzzo, stabile altrove. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni. Neve oltre 1000 metri di quota. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o sostenuti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.