PREVISIONI METEO domani 4 novembre: ancora piogge e neve in ITALIA, ma in miglioramento

Situazione sinottica europea

Vasta saccatura depressionaria che da Mare di Barents si estende verso l’Europa occidentale con minimi al suolo profondi fino a 1000 hPa. Questa si spinge fino alla Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale portando un flusso di correnti umide dai quadranti sud-occidentali verso il Mediterraneo centrale. Alta pressione delle Azzorre con massimi fino a 1030 hPa che risale sull’Atlantico fino a sfiorare l’Islanda. Promontorio anticiclonico anche su Mediterraneo orientale ed Europa orientale con valori al suolo intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 4 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sull’arco Alpino con precipitazioni associate e neve sopra i 1300-1500 metri, anche intensa sul Trentino. Al pomeriggio maggiori aperture tra Liguria ed Emilia Romagna, ancora qualche precipitazione tra Lombardia, Trentino e Triveneto. In serata tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con ancora deboli nevicate sul Trentino. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Previsioni meteo per domani, 4 novembre

Al Centro: Al mattino molte nubi sul Lazio con deboli piogge associate; nuvolosità irregolare altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio cieli nuvolosi su Lazio e Abruzzo, ma con tempo in prevalenza asciutto. In serata ancora molte nubi in transito, con precipitazioni sul basso Lazio. Nessuna variazione nella notte. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.