PREVISIONI METEO domani 4 ottobre: forte PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA, con ACQUAZZONI e TEMPORALI

Situazione sinottica europea

Sull’Europa si delinea una saccatura atlantica, in discesa verso l’Europa occidentale, capitanata da un minimo di bassa pressione di 963 hPa circa, alle alte latitudini europee. Dall’altra sulla Russia europea è strutturato un campo di alta pressione che raggiunge massimi di 1037 hPa. Prossime ore in Italia, caratterizzate da spiccata variabilità.

Previsioni meteo per domani, 4 ottobre

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutti i settori, con piogge sparse e locali temporali al nord-ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nubifragi fra Liguria e Piemonte. In serata tempo in ulteriore peggioramento con forti piogge diffuse anche su Lombardia e sull’Appennino settentrionale.Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 4 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maggiori addensamenti sulla Toscana, con piogge associate. In serata forti piogge in arrivo tra Lazio e Toscana, specie sui settori costieri; variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.