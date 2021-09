PREVISIONI METEO domani 4 settembre: piogge e acquazzoni sull’ITALIA, vediamo dove

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione presente sull’Europa occidentale ma con massimi al suolo intorno a 1020 hPa tra Isole Britanniche e Scandinavia. Correnti umide in quota si muovono così dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale portando nuvole e piogge anche sull’Italia. Vasta e profonda area depressionaria a nord-est della Scandinavia con valori minimi al suolo intorno a 1005 hPa tra Finlandia e Russia. Area depressionaria con goccia fredda in quota e minimo al suolo intorno a 1005 hPa presente anche poco a nord delle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 4 settembre

Al Nord: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutte le regioni con piogge sui settori alpini centro-orientali. Al pomeriggio nessuna variazione, con piogge in estensione a tutto l’arco alpino e variabilità asciutta altrove e maggiori aperture sulla Pianura Padana. In serata residue piogge sui settori alpini, asciutto con cieli poco nuvolosi sui restanti settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino cieli nubi sparse su tutte le regioni, con piogge con piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio cieli nuvolosi con piogge sparse e locali temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, più asciutto sulla Toscana settentrionale. In serata residue piogge su gran parte del Centro. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.