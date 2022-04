PREVISIONI METEO domani 5 aprile: temporaneo miglioramento in ITALIA con nuvolosità ed ampie schiarite

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda struttura depressionaria posizionata sulla Scandinavia con valori minimi di pressione al suolo fino a 965 hPa. Una saccatura depressionaria si allunga anche tra Penisola Iberica e nord Africa con valori minimi al suolo fino a 1005 hPa. Tempo ancora stabile in Italia ma con peggioramento meteo a seguire. Anticiclone delle Azzorre che si estende sull’Atlantico con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa poco a nord-est delle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 5 aprile

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti su Alpi orientali e Friuli. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Est ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 5 aprile

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.