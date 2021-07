PREVISIONI METEO domani 5 luglio: arriva l’anticiclone con tempo in prevalenza stabile in ITALIA

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda circolazione depressionaria tra Atlantico e Isole Britanniche con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa poco ad ovest della Francia. Questa porta tempo instabile sull’Europa centro-occidentale con piogge e temporali diffusi. L’anticiclone africano si espande invece sul Mediterraneo centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Campo di alta pressione anche tra Scandinavia e Russia con massimi al suolo fino a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 luglio

Al Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Est con locali piogge sul Friuli, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse sui settori alpini e ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Toscana, Umbria e Marche ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo in prevalenza stabile ma con nuvolosità in sviluppo sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.