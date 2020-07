PREVISIONI meteo domani 5 LUGLIO: torna il sole in Italia ma alcune regioni ancora a rischio TEMPORALE

La situazione sinottica sull’Europa

Goccia d’aria fredda in quota presente sul Mediterraneo centrale e in spostamento verso la Grecia determina ancora condizioni meteo instabili al Sud con piogge e temporali sparsi. Un vasto anticiclone delle Azzorre si estende dalla sua sede naturale verso l’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Diversi minimi di bassa pressione sono presenti alle alte latitudini tra Islanda e Scandinavia con valori minimi suolo fino a 985 hPa nei pressi del Mare del Nord.

Previsioni meteo per domani, 5 Luglio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con qualche addensamento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica con bel tempo ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.