PREVISIONI METEO domani 5 marzo 2020: nuova ondata di Maltempo in rapido avanzamento sull’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Il flusso perturbato di natura nord-atlantica investe l’Europa dove troviamo una serie di basse pressioni con valori minimi al suolo fino a 990 hPa. L’anticiclone con valori massimi al suolo che raggiungono i 1030 hPa staziona in prossimità delle isole delle Azzorre e non interessa la nostra Penisola lasciando così spazio all’ingresso di correnti fredde e instabili di origine nord-atlantica.

Previsioni meteo per domani, 5 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori ma con piogge solo su Liguria e neve sui rilievi alpini occidentali. Al pomeriggio tempo in peggioramento al Nord Ovest con piogge sparse e neve sulle Alpi, fenomeni più intensi sul Ponente Ligure. In serata piogge diffuse su tutti i settori, più intense tra Emilia e Lombardia, nevicate su rilievi alpini e appenninici. Quota neve oltre i 500-1000 metri. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo inizialmente stabile e asciutto su tutti i settori con locali nubi in transito alternate a schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con prime piogge su Umbria e Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni diffuse quasi ovunque salvo sui settori costieri dell’Abruzzo. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o sostenuti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.