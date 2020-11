PREVISIONI METEO domani 5 Novembre: Nebbie e nubi basse in pianura Padana, bel tempo altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Possente anticiclone di natura azzorriana sull’oceano Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa, promontorio di alta pressione di natura africana sul Mediterraneo e in Italia con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Circolazione di bassa pressione sulla penisola iberica e sulla Turchia entrambe con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa. Flusso di correnti perturbate in transito alle latitudine più settentrionali.

Previsioni meteo per domani, 5 Novembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori orientali con nebbie e nubi basse in Val Padana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sulle regioni di Nord-Ovest ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con foschie in formazione sulle pianure. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli molto nuvolosi sul versante adriatico ma con tempo asciutto, maggiori schiarite su quello tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. In serata ancora molte nuvole su Marche e Abruzzo ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.