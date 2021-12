PREVISIONI METEO domani 6 dicembre: insiste il MALTEMPO invernale al centro-sud, con PIOGGE e NEVE in montagna

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse; cieli coperti su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio maltempo che insiste su Marche e Abruzzo, maggiori schiarite sulla Toscana. In serata atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo, con nuvolosità alternata a schiarite. Neve in calo fino a quote di bassa montagna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Nord: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità compatta specie sull’Emilia Romagna, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con ampi spazi di sereno e qualche innocuo addensamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura ed isolate nevicate sulle Alpi fin sui 300 metri. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo diffuso, con fenomeni più intensi su Campania e Puglia e neve in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con precipitazioni sparse e cieli coperti. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse; più asciutto su Campania e Sardegna. Neve in Appennino fin verso i 700-1000 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.