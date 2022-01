PREVISIONI METEO domani 6 gennaio: ancora piogge e neve in ITALIA, ma con miglioramento su alcune regioni

[multipagina]

Profonda depressione in Atlantico tra Groenlandia e Islanda, con valori minimi di pressione al suolo di circa 945 hPa. Struttura depressionaria anche sulla Scandinavia con minimo al suolo di 985 hPa ad est della Finlandia, con saccatura in estensione fino al Mediterraneo. Robusto anticiclone centrato sulle Isole Azzorre con valori di pressione al suolo intorno ai 1040 hPa. Campo di alta pressione anche tra Mediterraneo orientale e Turchia.

Previsioni meteo per domani, 6 gennaio

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori, con precipitazioni sparse sull’Emilia Romagna, dove saranno possibili deboli nevicate a quote collinari. Al pomeriggio attese aperture a partire dai settori settentrionali, qualche pioviggine sulla Romagna. In serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino isolate precipitazioni tra Toscana e Umbria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con precipitazioni in estensione su Marche e Abruzzo. In serata maltempo diffuso anche sul Lazio con neve dai 800-900 metri in Appennino. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Stabilità diffusa al mattino con isolate piogge su Campania e Sardegna occidentale, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle Isole Maggiori con cieli sempre più coperti, non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. Neve fin verso i 1000 metri in Molise. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

