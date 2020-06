PREVISIONI METEO domani 6 giugno 2020: Residuo maltempo sulle regioni più settentrionali e Puglia, migliora sul resto d’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Europa interessata da una vastissima figura depressionaria con valori di pressione al suolo fino a 985 hPa sul Mar del Nord e annesse correnti di aria fredda in quota. Perturbazione subordinata alla precedente anche in Italia con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa e maltempo con piogge o temporali. Un campo di alta pressione agisce sull’oceano Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 Giugno 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord Est con deboli piogge sul Friuli, bel tempo altrove salvo pioviggini a confine tra Liguria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino con piogge sparse, più asciutto invece sulle pianure. In serata intensità dei fenomeni in aumento con attività temporalesca a tratti intensa in parziale sconfinamento sui settori pianeggianti. Più asciutto su Liguria e Romagna. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti da sud-ovest. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti possibili sull’alta Toscana. Al pomeriggio nubi in aumento sui rilievi ma senza fenomeni, locali piogge sull’alto Tirreno. In serata cieli poco o parzialmente nuvolosi ovunque, persiste instabilità sulle coste settentrionali. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.