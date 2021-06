PREVISIONI METEO domani 6 giugno: tempo instabile con piogge e temporali in arrivo in ITALIA, vediamo dove

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione tra basso Atlantico ed Europa occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Una cavetto d’onda transita invece sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili sull’Italia con piogge e temporali sparsi. Circolazione depressionaria presente tra Groenlandia e Islanda con valori minimi al suolo intorno a 1005 hPa. Anticiclone anche sulla Scandinavia con valori massimi intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su tutti i settori, più intensi su Emilia Romagna a Nord-Est. In serata ancora piogge soprattutto sulle regioni di Nord-Est, migliora altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 giugno

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio peggiora con piogge in arrivo sulle coste tirreniche e temporali in sviluppo sulle zone interne. In serata tempo instabile con nuvolosità diffusa associata a piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.