PREVISIONI METEO domani 7 Novembre: Anticiclone ad oltranza e bel tempo in tutta ITALIA

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto campo di alta pressione di natura azzorriana sull’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa tra Regno Unito e Germania. Effetti al suolo anche in Italia con condizioni meteo stabili da nord a sud. Circolazione di bassa pressione a largo delle coste del Portogallo con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa. Area di bassa pressione anche sul Mediterraneo orientale e Turchia.

Previsioni meteo per domani, 7 Novembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino ampie schiarite su tutte le regioni, estesi banchi di nebbia sulla bassa Lombardia e Piemonte, velature in transito sull’arco Alpino occidentale. Al pomeriggio ancora cieli sereni ovunque salvo addensamenti sulle regioni nord-occidentali. In serata nuvolosità in aumento dai settori occidentali con possibili pioviggini nella notte tra Piemonte e Liguria. Temperature minime in lieve diminuzione e massime stabili. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio ancora soleggiato senza particolari variazioni. In serata tempo stabile ovunque, con qualche nube irregolare in transito sulla Toscana nella notte. Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie. Venti deboli o assenti di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.