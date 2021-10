PREVISIONI METEO domani 7 ottobre: piogge e temporali in ITALIA per la presenza di una goccia fredda

Situazione sinottica europea

Profondo vortice depressionario sull’Atlantico settentrionale con valori minimi di pressione al suolo fino a 980 hPa tra Islanda e Groenlandia. Alta pressione delle Azzorre in espansione dal basso Atlantico verso l’Europa occidentale fino a lambire la Scandinavia con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa, mentre una goccia fredda si trova sul Mediterraneo centrale interessando soprattutto l’Italia centro-meridionale. Robusto anticiclone anche tra Europa orientale e Russia con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa.

Previsioni meteo per domani, 7 ottobre

Al Nord: Al mattino locali aperture tra Piemonte e Liguria, maggiore nuvolosità sulle restanti regioni con qualche pioggia sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni anche sulla Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi tra Romagna e Triveneto. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio ulteriore peggioramento sui medesimi settori, variabilità asciutta tra Toscana e Lazio. In serata ancora piogge sparse su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.