PREVISIONI METEO domani 7 Ottobre: rapido peggioramento in queste regioni d’ITALIA con piogge e acquazzoni

La situazione sinottica sull’Europa

Ampia e ben strutturata circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 990 hPa nei pressi del Regno Unito. Anticicloni ai margini dello scenario meteo generale, uno in piano oceano Atlantico con valori massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa, un altro sulla Russia con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Lacuna barica sul Mediterraneo centrale, tempo in prevalenza stabile sulle regioni centro-settentrionali d’Italia e locali piogge al sud.

Previsioni meteo per domani, 7 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvole irregolari in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli precipitazioni sulle Alpi e tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio ancora tempo instabile ad est con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge associate generalmente di debole intensità. Al pomeriggio ancora piogge e acquazzoni su tutte le regioni, più asciutto solo in Toscana. In serata tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.