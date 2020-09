PREVISIONI meteo domani 7 settembre: NUBIFRAGI e TEMPORALI in arrivo su tutte queste regioni, i dettagli

La situazione sinottica sull’Europa

Saccatura di aria umida e instabile in rotta sull’Italia favorisce condizioni di generale maltempo con possibili nubifragi sulle regioni settentrionali, goccia fredda in successivo isolamento verso il Mediterraneo occidentale. Una profonda bassa pressione di natura nord-Atlantica con valori di pressione fino a 985 hPa agisce tra Islanda e Scandinavia. Robusto anticiclone anche sulla Russia con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 7 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo fortemente instabile al Nord Ovest e lungo i settori alpini con piogge o temporali sparsi, tempo più asciutto solo sul veneziano e bassa Romagna. Al pomeriggio fenomeni più intensi in spostamento verso est con attività temporalesca diffusa sull’Emilia-Romagna. In serata generale miglioramento quasi ovunque ma con fenomeni ancora presenti sull’Emilia-Romagna. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi in transito su Lazio e Toscana ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio locali acquazzoni attesi sulle zone interne, persistono condizioni di bel tempo prevalente altrove con poche nubi e aperture ampie del cielo. In serata cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori con prevalenza di schiarite più o meno ampie. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.