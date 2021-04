PREVISIONI METEO domani 8 aprile 2021: tutto sole in ITALIA ma con GELO al primo mattino

La situazione sinottica sull’Europa

Vasta depressione di natura artica attiva sull’Europa con valori al suolo fino a 975 hPa sulla Scandinavia settentrionale. Saccatura di bassa pressione presente anche in Italia con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa, tuttavia in progressivo aumento. Anticiclone ben esteso sull’oceano nord-Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa in progressivo spostamento verso est.

Previsioni meteo per domani, 8 aprile

Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli sereni al settentrione, ad eccezione di qualche nube sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio ancora stabile con locali addensamenti tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata velature in transito dai settori occidentali, ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

