PREVISIONI METEO domani 9 Aprile 2020: Avremo l’ennesima giornata primaverile in tutta Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Un vasto campo di alta pressione domina lo scenario meteo in gran parte dell’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa sull’Ucraina, Romania, Germania, Polonia, Francia e Italia. In questi paese le condizioni meteo sono pertanto stabili e il clima tipicamente primaverile. Le circolazioni di bassa pressione sono costrette pertanto ad agire ai margini del vecchio continente, ne troviamo una sul Mediterraneo orientale e soprattutto tra Islanda e Scandinavia settentrionale dove le condizioni meteo risultano ancora invernali.

Previsioni meteo per domani, 9 Aprile 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni ovunque salvo innocua nuvolosità in transito sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità salvo maggiori addensamenti su Alto Adige e Carnia, cieli sereni altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo ma con un generale aumento di nubi al Nord Est. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento tra Lazio e Abruzzo ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli stellati ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.