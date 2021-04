PREVISIONI METEO domani 9 aprile 2021: Sole e TEMPERATURE in lieve aumento in ITALIA

La situazione sinottica sull’Europa

Valori di pressione atmosferica in aumento sull’Italia con l’allontanamento della saccatura di bassa pressione e associate correnti particolarmente fredde di estrazione artica. Promontorio di alta pressione in avanzamento verso l’Europa e il bacino del Mediterraneo centro-occidentale, bel tempo e temperature in ripresa anche sulla nostra Penisola. Diversi centri di bassa pressione ancora attivi sul nord Europa con valori di pressione al suolo fino a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 9 aprile

Al Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali precipitazioni sulle Alpi. In serata deboli piogge in arrivo su Liguria e Piemonte, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

