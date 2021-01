PREVISIONI METEO domani 9 Gennaio 2021: maltempo in arrivo al centro-nord Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Diversi centri di bassa pressione riguardano gran parte del Vecchio Continente e l’Italia dove le condizioni meteo sono tipicamente invernali. Anticiclone delle Azzorre in espansione sul nord-Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Anticiclone anche in Russia da diverse settimane a questa parte con valori di pressione al suolo oltre i 1050 hPa. Peggioramento in arrivo in Italia con uno dei diversi centri di bassa pressione in avvicinamento.

Previsioni meteo per domani, 9 Gennaio: Nord

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Peggiora al pomeriggio sull’Appennino settentrionale, altrove tempo in prevalenza asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Neve fino a quote pianeggianti. Temperature minime in lieve aumento e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 Gennaio : Centro