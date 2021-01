PREVISIONI METEO domani 3 Gennaio 2021: residuo MALTEMPO sull’ITALIA, ecco le previsioni

La situazione sinottica sull’Europa

Un moderato centro di bassa pressione si trova tra la Sardegna e la Corsica, garantendo tempo instabile sulla penisola (in particolar modo sui settori Tirrenici). Quest’area depressionaria è alimentata da una laguna barica posizionata tra l’Europa centro-occidentale e i paesi della Scandinavia. Ad ovest un cuneo di alta pressione di origine Azzorriana si estende raggiungendo l’Islanda con massimi di pressione fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 3 Gennaio: Nord

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni diffuse, locali acquazzoni sulla Liguria di levante e neve fino a quote collinari. Al pomeriggio tempo uggioso su tutti i settori con precipitazioni associate di debole intensità. In serata cieli molto nuvolosi ma con tempo prevalentemente asciutto. Neve oltre i 600-800 metri di quota. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o poco mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 Gennaio : Centro