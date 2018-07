Previsioni meteo: ecco il grande caldo in arrivo sull’Italia, oltre i +37° in molte città. Il dettaglio del tempo atteso nei prossimi giorni

Previsioni meteo: ecco il grande caldo in arrivo sull’Italia, oltre i +37° in molte città – Il mese di luglio che si sta ormai chiudendo, lascerà nei prossimi giorni spazio ad un inizio agosto particolarmente bollente per la nostra Penisola con la colonnina di mercurio che si porterà fino ai +37°C in diverse città, specie nelle regioni di Emilia, Toscana, Sardegna , Lazio e Sicilia: è qui che tra lunedì e martedì verrà raggiunto il primo picco di caldo che ci accompagnerà per praticamente tutta la prossima settimana. L’anticiclone di origine afroazzorriane tenderà infatti ad invadere quasi tutto il continente europeo, con la configurazione classica estiva che vede invece tempo perturbato sulle Isole britanniche per l’azione prolungata di un profondo nocciolo depressionario che resterà a sud dell’Islanda per diverso tempo. Fino a quando proseguirà questo pattern climatico?