PREVISIONI METEO – Forti TEMPORALI e MALTEMPO in arrivo sull’ITALIA con IRRUZIONE di aria più FREDDA, ecco quando

Dopo qualche record di caldo, arriva una fase più dinamica in Italia

A partire da oggi si è aperta una fase molto più dinamica per la nostra Penisola. Dopo infatti un gennaio piuttosto deludente sul piano della neve e del freddo che è giunto sul nostro Paese, ecco che febbraio, dopo aver iniziato con vari record caldi in Piemonte, ma anche in Sardegna nella giornata di ieri, sembra partire con uno scenario più invernale rispetto a quelli visti fin ora nella maggior parte dell’inverno corrente. Entriamo maggiormente nello specifico.

Crollo delle temperature fino a 15°C con l’arrivo del freddo artico

Dopo una giornata dal sapore tardo-primaverile come quella di ieri non solo sull’Italia, ma su gran parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale (anche la Francia sudoccidentale ha raggiunto i +28°C), nella giornata odierna un’ondata di freddo di origine artico marittima si appresta a raggiungere il Bel Paese. Ciò apporterà oltre che un crollo significativo delle temperature fino a 15°C in molte zone, anche il ritorno delle nevicate a tratti intense a quote basse, soprattutto lungo il versante adriatico.

Il freddo porterà neve a bassa quota, ma anche forti temporali e piogge in pianura

Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 5 febbraio, l’ondata di freddo artico in questione riporterà si la neve a bassa quota, soprattutto lungo il versante adriatico, ma riporterà anche il maltempo con piogge e temporali in arrivo su molte zone di pianura del sud Italia. La notizia suona come una vera e propria novità, dopo un gennaio piuttosto secco e asciutto dove a prevalere sullo scenario meteorologico è stato dunque l’Anticiclone. Vediamo le zone colpite.